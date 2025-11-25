Myndskeið: Tekist á um rauð spjöld í Mosfellsbæ

Mosfellingurinn Ihor Kopyshynskyi og Selfyssingurinn Valdimar Örn Ingvarsson fengu báðir beint rautt spjald í leik Aftureldingar og Selfoss í 11. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta sem fram fór að Varmá í Mosfellsbæ á fimmtudaginn í síðustu viku.
Tekist var á um rauðu spjöldin í Handboltahöllinni á Símanum Sport en leiknum lauk með naumum og óvæntum sigri Selfyssinga, 29:28.
„Mér finnst þú lýsa þessu best Höddi þegar þú talar um árekstur en það er samt ekkert sem heitir óvart í þessu heldur,“ sagði Vignir Stefánsson þegar hann ræddi rauða spjaldið á Ihor.
„Mér finnst þetta persónulega ekki vera rautt spjald. Mér finnst þetta ekki vera þannig hrinding, að gefa honum rautt spjald fyrir þetta brot finnst mér ekki rétt,“ sagði Vignir.