Myndskeið: „Það voru læti í honum“

Daníel Freyr Andrésson átti stórleik í marki FH þegar liðið heimsótti ÍR í 11. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Skógarsel í Breiðholti í síðustu viku.
Leiknum lauk með öruggum sigri Hafnfirðinga, 33:25, en Daníel varði alls 21 skot í leiknum og var með 48 prósent markvörslu.
„Hann fékk ekki á sig mark fyrr en á 6. eða 7. mínútu, hann skellti í lás,“ sagði Vignir Stefánsson í Handboltahöllinni á Síminn Sport.
„Það voru læti í honum og hann var að láta menn heyra það. Hann var hvetjandi og var á tánum,“ sagði Vignir meðal annars.