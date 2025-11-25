Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.11.2025 | 16:12

Myndskeið: „Það voru læti í honum“

Daníel Freyr Andrésson átti stórleik í marki FH þegar liðið heimsótti ÍR í 11. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Skógarsel í Breiðholti í síðustu viku.

Leiknum lauk með öruggum sigri Hafnfirðinga, 33:25, en Daníel varði alls 21 skot í leiknum og var með 48 prósent markvörslu.

„Hann fékk ekki á sig mark fyrr en á 6. eða 7. mínútu, hann skellti í lás,“ sagði Vignir Stefánsson í Handboltahöllinni á Síminn Sport.

„Það voru læti í honum og hann var að láta menn heyra það. Hann var hvetjandi og var á tánum,“ sagði Vignir meðal annars.

Daníel Freyr Ágústsson lokar markinu gegn ÍR-ingum.
Daníel Freyr Ágústsson lokar markinu gegn ÍR-ingum. mbl.is/Karítas

