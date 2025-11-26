Enn einn sigurinn og sjö íslensk mörk

Sigurganga Magdeburg í Meistaradeild karla í handbolta hélt áfram í kvöld þegar liðið vann útisigur gegn Eurofarm Pelister í Norður-Makedóníu, 31:26.
Íslendingarnir þrír voru með rólegra móti í kvöld og deildu með sér sjö mörkum. Ómar Ingi Magnússon skoraði fjögur, Gísli Þorgeir Kristjánsson tvö og Elvar Örn Jónsson eitt.
Magdeburg hefur þar með unnið alla níu leiki sína í B-riðli Meistaradeildarinnar og er með 18 stig. Barcelona er með 14 stig úr átta leikjum í öðru sæti en síðan kemur Wisla Plock frá Póllandi með 10 stig.