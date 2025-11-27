„Við erum að reyna að spila hraðan og skemmtilegan bolta, en við þurfum samt að vita hvenær við eigum að hægja á okkur og vanda okkur aðeins meira,“ sagði Atli Kristinsson eftir 33:28 tap Selfoss gegn KA í KA-heimilinu í 12. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta.
„Það eru tapaðir boltar þar sem við náum ekki einu sinni að skjóta á markið, heldur köstum boltanum beint á þá og þeir fá ódýrt mark í staðinn. Ég held að það sé munurinn á þessu, þetta eru stærstu mistökin.
Við stöndum vörnina bara fínt þegar við erum í vörn að mestu leyti, en sóknarleikurinn okkar er rosalega mikið upp og niður. Þegar hann er góður er hann mjög góður, en þegar hann er slæmur er kaflinn bara svo mikið slæmur,“ sagði þjálfarinn við mbl.is.
Aðspurður um hvað liðið taki með sér úr leiknum sagði Atli: „Það eru of mörg dauðafæri sem við klúðrum og of margir tapaðir boltar. Þetta eru atriðin sem við þurfum að laga. Heilt yfir er leikurinn bara allt í lagi, en eins og ég segi þá eru of mörg aulaleg augnablik hjá okkur þar sem við gefum þeim eiginlega leikinn. Þeir gera sitt vel, en mér finnst við meira tapa leiknum heldur en þeir að vinna hann.“