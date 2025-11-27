Íþróttir | Handbolti | mbl | 27.11.2025 | 21:58

Orri skoraði níu í Íslendingaslagnum

Orri Freyr Þorkelsson skoraði 9 mörk.
Orri Freyr Þorkelsson skoraði 9 mörk. mbl.is/Birta Margrét

Orri Freyr Þorkelsson landsliðsmaður í handknattleik átti mjög góðan leik í kvöld þegar Sporting vann yfirburðasigur á norska liðinu Kolstad, 44:31, í Meistaradeildinni í Lissabon í Portúgal.

Orri var markahæstur í portúgalska liðinu með 9 mörk en með sigrinum er Sporting komið með 10 stig í fjórða sæti A-riðils keppninnar.

Sigvaldi Björn Guðjónsson skoraði tvö mörk fyrir Kolstad en Benedikt Gunnar Óskarsson ekkert. Sigurjón Guðmundsson varði 10 skot í marki norska liðsins sem situr eftir með 2 stig á botni riðilsins.

