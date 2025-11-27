Sannfærandi sigur KA

KA vann öruggan sigur á Selfyssingum, 33:28, þegar liðin mættust á Akureyri í kvöld í úrvalsdeild karla í körfuknattleik.
KA er þá komið með 16 stig og verður í þriðja eða fjórða sæti eftir leiki kvöldsins. Selfoss er áfram í ellefta og næstneðsta sætinu með 7 stig.
Meira fljótlega.
