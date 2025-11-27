Íþróttir | Handbolti | mbl | 27.11.2025 | 20:32

Sannfærandi sigur KA

KA-maðurinn Morten Linder svífur inn í teiginn hjá Selfyssingum í …
KA-maðurinn Morten Linder svífur inn í teiginn hjá Selfyssingum í leiknum í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson
mbl.is

Óttar Örn Brynjarsson

[email protected]

KA vann öruggan sigur á Selfyssingum, 33:28, þegar liðin mættust á Akureyri í kvöld í úrvalsdeild karla í körfuknattleik.

KA er þá komið með 16 stig og verður í þriðja eða fjórða sæti eftir leiki kvöldsins. Selfoss er áfram í ellefta og næstneðsta sætinu með 7 stig.

Meira fljótlega.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Ítalía 58:63 Ísland opna
99. mín. skorar
Breiðablik 1:1 Samsunspor opna
20. mín. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) skorar 1:1 - Aftur er það Marius sem setur boltann í netið og núna mun þetta standa. Þetta var klaufalegt. Anton Logi átti slæma sendingu inn á miðjum vellinum og Carlo Holse rennir boltanum inn fyrir vörnina á Marius Mouandilmadji og hann setur þetta örugglega framhjá Antoni Ara.

Leiklýsing

KA 33:28 Selfoss opna loka
60. mín. Giorgi Arvelodi (KA) skýtur framhjá
mbl.is
Fleira áhugavert
Verðbólgan haldist um 4% fram yfir áramót Opnar möguleika á fjölbreyttari starfsemi Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu Allt að 10 milljarða fjárfesting NATO í Helguvík
Fleira áhugavert
Ofbeldi tekið af léttúð „Meiri útsöluáhrif en fólk átti von á“ Vegfarendur leita skjóls í gestastofunni Fælingarmáttur í að byggja upp innviði
Loka