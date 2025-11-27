Íþróttir | Handbolti | mbl | 27.11.2025 | 20:02

Valsmenn að hlið Hauka

Þorgils Jón Svölu Baldursson skorar eitt af sjö mörkum sínum …
Þorgils Jón Svölu Baldursson skorar eitt af sjö mörkum sínum gegn Stjörnunni í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Valsmenn sigruðu Stjörnuna, 31:24, þegar liðin mættust á Hlíðarenda í kvöld í úrvalsdeild karla í handknattleik.

Valur komst þar me að hlið Hauka á toppnum með 18 stig en Afturelding er með 15 stig og KA 14. Afturelding og Haukar leika að Varmá í kvöld og KA er að spila gegn Selfossi.

Stjarnan er í sjöunda sæti deildarinnar með 10 stig.

Þorgils Jón Svölu Baldursson skoraði 7 mörk fyrir Val í kvöld, Arnór Snær Óskarsson og Allan Norðberg 5 hvor, Daníel Örn Guðmundsson og Dagur Árni Heimisson 4 hvor og Björgvin Páll Gústavsson varði 17 skot í markinu.

Pétur Árni Hauksson skoraði 5 mörk fyrir Stjörnuna og Benedikt Marinó Herdísarson 4.

mbl.is
Fleira áhugavert
Landsréttur staðfesti sýknu Alberts Lögmaður Alberts: „Þetta er rétt niðurstaða“ Ofbeldi tekið af léttúð Opnar möguleika á fjölbreyttari starfsemi
Fleira áhugavert
Daði: „Merki um það sem hlaut að koma“ Skapar umferð, störf og betri nýtingu „Borgríki vonarinnar“ fær nýtt hlutverk Landsréttur staðfesti sýknu Alberts
Loka