Valsmenn að hlið Hauka

Valsmenn sigruðu Stjörnuna, 31:24, þegar liðin mættust á Hlíðarenda í kvöld í úrvalsdeild karla í handknattleik.
Valur komst þar me að hlið Hauka á toppnum með 18 stig en Afturelding er með 15 stig og KA 14. Afturelding og Haukar leika að Varmá í kvöld og KA er að spila gegn Selfossi.
Stjarnan er í sjöunda sæti deildarinnar með 10 stig.
Þorgils Jón Svölu Baldursson skoraði 7 mörk fyrir Val í kvöld, Arnór Snær Óskarsson og Allan Norðberg 5 hvor, Daníel Örn Guðmundsson og Dagur Árni Heimisson 4 hvor og Björgvin Páll Gústavsson varði 17 skot í markinu.
Pétur Árni Hauksson skoraði 5 mörk fyrir Stjörnuna og Benedikt Marinó Herdísarson 4.