Virkilega gott að halda haus

Andri Snær Stefánsson var sáttur eftir 33:28 sigur KA gegn Selfossi í KA-heimilinu í 12. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld.
„Ég er bara gríðarlega sáttur með að vinna virkilega góð tvö stig á móti spræku og vel þjálfuðu Selfoss-liði,“ sagði Andri í spjalli við mbl.is eftir leik.
„Allir leikir í þessari deild eru gríðarlega erfiðir og ég er ógeðslega ánægður með þessi tvö stig í dag, sérstaklega þar sem þetta var ekki okkar besti leikur. Mér fannst virkilega gott hjá okkur að halda haus þó hlutirnir gengju ekki vel og við værum að brenna mikið af dauðafærum. Mér fannst frábært að ná samt að klára þetta og taka sigurinn,“ sagði þjálfarinn.
KA hefur nú unnið tvo leiki í röð á heimavelli. Næst heldur liðið suður þar sem það mætir sterku Haukaliði. Haukar eru, ásamt Val, efstir í úrvalsdeild karla með 18 stig, en Haukar eru með betri markatölu.