Eyjamenn sterkari á lokasprettinum

ÍBV lagði HK að velli í úrvalsdeild karla í handknattleiknum í Kórnum í Kópavogi í kvöld, 34:28.
ÍBV er þar með komið með 13 stig í sjötta sæti deildarinnar en HK er áfram í níunda sætinu með 8 stig.
HK komst í 4:2 í byrjun en Eyjamenn sneru því sér í hag og komust mest fjórum mörkum yfir í fyrri hálfleik. HK jafnaði í 12:12 en staðan í hálfleik var 16:14, ÍBV í hag.
HK náði að jafna metin eftir tíu mínútur í síðari hálfleik og komst yfir í fyrsta skipti skömmu síðar, 22:21.
ÍBV náði síðan að breyta stöðunni úr 27:27 í 31:27 og sá kafli tryggði Eyjamönnum sigurinn og þeir juku forskotið á lokamínútunum.
Andri Erlingsson átti stórleik fyrir ÍBV og skoraði 12 mörk, Daníel Þór Ingason skoraði 8 og Kristófer Ísak Bárðarson 4.
Haukur Ingi Hauksson, Andri Þór Helgason og Ágúst Guðmundsson skoruðu 6 mörk hver fyrir HK.