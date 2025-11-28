Íþróttir | Handbolti | mbl | 28.11.2025 | 19:56

Eyjamenn sterkari á lokasprettinum

Eyjamaðurinn Elmar Erlingsson reynir að koma boltanum framhjá HK-ingnum Styrmi Mána Arnarssyni. mbl.is/Eggert Jóhannesson

ÍBV lagði HK að velli í úrvalsdeild karla í handknattleiknum í Kórnum í Kópavogi í kvöld, 34:28.

ÍBV er þar með komið með 13 stig í sjötta sæti deildarinnar en HK er áfram í níunda  sætinu með 8 stig.

HK komst í 4:2 í byrjun en Eyjamenn sneru því sér í hag og komust mest fjórum mörkum yfir í fyrri hálfleik. HK jafnaði  í 12:12 en staðan í hálfleik var 16:14, ÍBV í hag.

HK náði að jafna metin eftir tíu mínútur í síðari hálfleik og komst yfir í fyrsta skipti skömmu síðar, 22:21. 

ÍBV náði síðan að breyta stöðunni úr 27:27 í 31:27 og sá kafli tryggði Eyjamönnum sigurinn og þeir juku forskotið á lokamínútunum.

Andri Erlingsson átti stórleik fyrir ÍBV og skoraði 12 mörk, Daníel Þór Ingason skoraði 8 og Kristófer Ísak Bárðarson 4.

Haukur Ingi Hauksson, Andri Þór Helgason og Ágúst Guðmundsson skoruðu 6 mörk hver fyrir HK.

HK-ingurinn Haukur Ingi Hauksson skýtur að marki Eyjamanna í Kórnum í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson
