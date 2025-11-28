FH þremur stigum frá toppnum

FH þokaði sér nær efstu liðum úrvalsdeildar karla í handknattleik í kvöld með því að sigra Framara í Úlfarsárdal, 30:28.
FH er áfram í fimmta sætinu en er nú með 15 stig og aðeins þremur stigum á eftir toppliðum Hauka og Vals.
Framarar eru áfram í áttunda sæti deildarinnar með 10 stig.
Jafnt var á flestum tölum upp að 8:8 en þá skoraði FH fimm mörk í röð og komst í 13:8. Fram náði að minnka muninn í eitt mark en þrjú mörk skildu liðin að í hálfleik, 17:14. FH í hag.
Sá munur hélst fram eftir síðari hálfleik og FH komst síðan í 28:20 þegar tíu mínútur voru til leiksloka.
Þar með virtust úrslitin vera ráðin en Framarar gáfust ekki upp, náðu mjög góðum kafla og minnkuðu muninn í 29:27 þegar tvær og hálf mínúta voru eftir af leiknum. Þá skoraði Garðar Ingi Sindrason úr vítakasti fyrir FH-inga, 30:27.
Fram minnkaði muninn, 30:28, og fékk tækifæri til að koma honum niður í eitt mark en Daníel Freyr Ágústsson varði í marki FH hálfri mínútu fyrir leikslok.
Garðar Ingi Sindrason og Jón Bjarni Ólafsson skoruðu 6 mörk hvor fyrir FH og Ómar Darri Sigurgeirsson 4.
Max Emil Stenlund skoraði 7 mörk fyrir Fram, Viktor Sigurðsson 6 og Ívar Logi Styrmisson 5.