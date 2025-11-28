Reglur um neglur sagðar kjánalegar

Ný regla sem Alþjóðahandknattleikssambandið innleiddi í sumar leggst misjafnlega í leikmenn á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta sem haldið er í Þýskalandi og Hollandi.
Reglan, sem sumum leikmönnum þykir einfaldlega kjánaleg og óþörf, veitir dómurum heimild til að banna leikmönnum að spila leiki ef neglur þeirra þykja of langar.
Gætu leikmenn því átt í hættu á að verða sendir inn í klefa með naglaklippur ef lengdin þykir ekki innan skynsamlegra marka.
Danska ríkisútvarpið spurði leikmennina í kvennaliði sínu um skoðun þeirra á málinu.
Fyrirliði Dana, Trine Østergaard, taldi nýju regluna kjánalega en tók þó fram að það væri vissulega óþægilegt að vera klóraður af mótherjanum á æfingum og í leikjum.
„Mér finnst bara að IHF ætti að eyða orku sinni í eitthvað annað,“ sagði hún. „Þau ættu bara að leyfa okkur að spila handbolta.“
Danska landsliðskonan Sofie Bardrum var ánægð með regluna. Margir mótherjar væru einfaldlega með of langar neglur.
Hlakkar hana til að fylgjast með hvernig reglunni verði framfylgt á mótinu.
„Maður er oft klóraður, jafnvel þegar mótherjinn er með stuttar neglur, en stundum hugsar maður með sér að viðkomandi hefði getað klippt 5 millimetra af.“
Kristina Jørgensen landsliðskona tók undir með Bardrum.
„Auðvitað er það betra að leikmönnum sé bannað að spila með mega langar neglur.“
Anne Metta Hansen hafði líkt og liðsfélagar hennar upplifað það að vera klóruð á vellinum, en líkt og fyrirliðanum fannst henni reglan óþörf.