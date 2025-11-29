ÍR tókst loksins að vinna leik

ÍR sigraði Þór 34:31 á heimavelli í 12. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Breiðbolti í kvöld. Þetta var fyrsti sigur ÍR á tímabilinu.
ÍR er á botni deildarinnar með fimm stig og Þór er í tíunda sæti með sjö stig.
ÍR byrjaði mjög vel, var með yfirhöndina allan fyrri hálfleikinn og fimm marka forskot í hálfleik, 18:13.
Þór náði að minnka muninn niður í tvö mörk snemma í seinni hálfleik og loks eitt mark á 57. mínútu í 30:29 en þá fór ÍR á 4:0 kafla og vann leikinn 34:31.
Ólafur Rafn Gíslason átti frábæran leik í marki ÍR og varði 16 skot. Jökull Blöndal Björnsson og Baldur Fritz Bjarnason voru markahæstir í ÍR með átta mörk, Sveinn Brynjar Agnarsson skoraði sjö mörk.
Kári Kristján Kristjánsson átti stórleik og skoraði níu mörk fyrir Þór, Þórður Tandri Ágústsson skoraði sex mörk og Brynjar Hólm Grétarsson skoraði fimm mörk.