Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.11.2025 | 16:20

Blær var lykilmaður í lokin

Blær Hinriksson hefur leikið vel með Leipzig á sínu fyrsta …
Blær Hinriksson hefur leikið vel með Leipzig á sínu fyrsta tímabili í atvinnumennsku. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Blær Hinriksson var í stóru hlutverki hjá Leipzig í dag þegar lið hans náði jafntefli gegn Hannover-Burgdorf á heimavelli, 27:27, í þýsku 1. deildinni í handknattleik.

Leipzig, sem er á botni deildarinnar, var þremur mörkum undir þegar skammt var eftir en Blær átti stoðsendingar í tveimur síðustu mörkum liðsins þegar það jafnaði í 26:26 og aftur í 27:27.

Hann var næstmarkahæsti maður liðsins með fimm mörk og átti flestar stoðsendingar, fjórar talsins.

Leipzig er þar með komið með 3 stig á botninum en hefur enn ekki unnið leik. Tvö stig eru í tvö næstu lið, Wetzlar og Bergishcer.

Hannover-Burgdorf, með Akureyringinn Heiðmar Felixson sem aðstoðarþjálfara, er í 11. sæti deildarinnar með 12 stig.


