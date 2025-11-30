Blær var lykilmaður í lokin

Blær Hinriksson var í stóru hlutverki hjá Leipzig í dag þegar lið hans náði jafntefli gegn Hannover-Burgdorf á heimavelli, 27:27, í þýsku 1. deildinni í handknattleik.
Leipzig, sem er á botni deildarinnar, var þremur mörkum undir þegar skammt var eftir en Blær átti stoðsendingar í tveimur síðustu mörkum liðsins þegar það jafnaði í 26:26 og aftur í 27:27.
Hann var næstmarkahæsti maður liðsins með fimm mörk og átti flestar stoðsendingar, fjórar talsins.
Leipzig er þar með komið með 3 stig á botninum en hefur enn ekki unnið leik. Tvö stig eru í tvö næstu lið, Wetzlar og Bergishcer.
Hannover-Burgdorf, með Akureyringinn Heiðmar Felixson sem aðstoðarþjálfara, er í 11. sæti deildarinnar með 12 stig.