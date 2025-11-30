Fimmtán marka sigur á útivelli

Magdeburg hélt áfram sigurgöngunni í þýsku 1. deildinni í handknattleik í gærkvöld og Gummersbach tók stig af Flensburg á útivelli í stórleik umferðarinnar.
Magdeburg er með tveggja stiga forskot á toppi deildarinnar eftir yfirburðasigur gegn Minden á útivelli, 36:21, og hefur ekki tapað í fyrstu þrettán umferðunum. Tólf sigrar, eitt jafntefli og 25 stig er afraksturinn.
Gísli Þorgeir Kristjánsson skoraði fjögur mörk fyrir Magdeburg, Elvar Örn Jónsson þrjú og Ómar Ingi Magnússon tvö.
Flensburg er nú tveimur stigum á eftir Magdeburg eftir jafntefli, 37:37, gegn Gummersbach, undir stjórn Guðjóns Vals Sigurðssonar, á heimavelli. Elliði Snær Viðarsson skoraði fimm mörk fyrir Gummersbach og Teitur Örn Einarsson eitt en lið þeirra er í fimmta sæti með 20 stig.
Göppingen og Melsungen skildu jöfn, 26.26. Reynir Þór Stefánsson lék sinn fyrsta deildaleik fyrir Melsungen en skoraði ekki. Arnar Freyr Arnarsson skoraði þrjú mörk fyrir Melsungen og Ýmir Örn Gíslason skoraði eitt fyrir Göppingen.
Lokamínúturnar voru ótrúlegar því Melsungen jafnaði í 26:26 fjórum og hálfri mínútu fyrir leikslok og tókst hvorugu liðinu að skora eftir það.
Melsungen og Göppingen eru bæði með 15 stig í sjöunda og áttunda sæti deildarinnar.