Myndskeið: „Halló, aganefnd HSÍ?“

Andri Erlingsson, leikmaður ÍBV.
Andri Erlingsson, leikmaður ÍBV. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Handboltamaðurinn Andri Erlingsson fékk tveggja mínútna brottvísun síðastliðinn föstudag fyrir að fella Ágúst Guðmundsson leikmann HK viljandi.

ÍBV vann leikinn 34:28 í Kórnum en atvikið gerðist á níundu mínútu leiksins.

Ágúst komst í gegn og skoraði og á leiðinni til baka felldi Andri hann en þeir eru báðir fæddir árið 2006 og hafa spilað saman í yngri landsliðum Íslands.

Theodór Ingi Óskarsson, leikmaður Fylkis í Bestu deild í fótbolta, vakti athygli á atvikinu á samfélagsmiðlinum X og vill að aganefnd HSÍ taki málið fyrir.

