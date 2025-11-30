Myndskeið: „Halló, aganefnd HSÍ?“

Handboltamaðurinn Andri Erlingsson fékk tveggja mínútna brottvísun síðastliðinn föstudag fyrir að fella Ágúst Guðmundsson leikmann HK viljandi.
ÍBV vann leikinn 34:28 í Kórnum en atvikið gerðist á níundu mínútu leiksins.
Ágúst komst í gegn og skoraði og á leiðinni til baka felldi Andri hann en þeir eru báðir fæddir árið 2006 og hafa spilað saman í yngri landsliðum Íslands.
Theodór Ingi Óskarsson, leikmaður Fylkis í Bestu deild í fótbolta, vakti athygli á atvikinu á samfélagsmiðlinum X og vill að aganefnd HSÍ taki málið fyrir.
Aganefnd hallo hsi? Á þetta bara mega?— Theodor Ingi Oskarsson (@IngiTheodo30489) November 29, 2025
Sorglegt að horfa uppá svona rugl. pic.twitter.com/zSvmdWiYsW