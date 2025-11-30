Orri skoraði 12 og liðið 57

Ótrúlegar lokatölur litu dagsins ljós í portúgölsku 1. deildinni í handknattleik karla í kvöld þegar Orri Freyr Þorkelsson og samherjar í Sporting hreinlega hlupu fram og til baka yfir mótherja sína í Avanca.
Lokatölur leiksins urðu 57:28, mörkin í leiknum 85, og litlu munaði að lið Sporting næði að skora eitt mark á mínútu. Leikurinn var svona allan tímann því liðið skoraði 29 mörk í fyrri hálfleik og 28 í þeim síðari.
Orri Freyr var markahæstur í þessari veislu og skoraði 12 mörk í leiknum. Sporting hefur unnið alla 12 leiki sína og er með forskot á Benfica og Porto sem eru einu liðin í deildinni sem geta veitt Orra og samherjum hans keppni að ráði.