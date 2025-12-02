Átta Íslendingalið áfram í Evrópudeildinni

Óðinn Þór Ríkharðsson skoraði sjö mörk fyrir Kadetten þegar liðið lagði Partizan Belgrad frá Serbíu í H-riðli Evrópudeildarinnar í handbolta í Sviss í kvöld en leiknum lauk með öruggum sigri Kadetten, 32:19.
Kadettan hafnaði í öðru sæti riðilsins með 6 stig eftir nauman sigur Nexe, sem hafnaði í efsta sætinu, gegn Ademar León í Króatíu og Nexe og Kadetten fara því áfram í 2. umferð riðlakeppninnar.
Stiven Tobar Valencia skoraði eitt mark fyrir Benfica þegar liðið tapaði fyrir Melsungen í E-riðlinum í Portúgal, 30:26, en Arnar Freyr Arnarsson komst ekki á blað hjá Melsungen og Reynir Þór Stefánsson var ekki í leikmannahópi þýska liðsins.
Melsungen hafnaði í efsta sætinu með 12 stig en Benfica í öðru sætinu með 6 stig og bæði lið eru því komin áfram.
Arnór Viðarsson skoraði sex mörk fyrir Karlskrona þegar liðið tapaði fyrir Ferencváros í Svíþjóð, 32:31, í sama riðli en Ólafur Guðmundsson er frá vegna meiðsla hjá Karlskrona sem er úr leik.
Þá var Kristján Örn Kristjánsson ekki í leikmannahóp Skanderborg sem vann stórsigur gegn Slovan Bratislava í Slóvakíu, 37:30, en Skanderborg hafnaði í efsta sæti C-riðils og er komið áfram í 2. umferð riðlakeppninnar.
Einar Bragi Aðalsteinsson lék ekki með Kristianstad vegna meiðsla þegar lið hans vann Sesvete frá Króatíu, 28:27, og tryggði sér áframhald í keppninni.
Íslendingaliðin sem fara áfram í Evrópudeildinni eru samtals átta talsins. Porto (Þorsteinn Leó Gunnarsson) og Elverum (Tryggvi Þórisson) fóru áfram, sem og Hannover-Burgdorf þar sem Heiðmar Felixson er aðstoðarþjálfari.