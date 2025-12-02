Hættur en gæti samt spilað á EM

Daninn Niklas Landin, einn besti handboltamarkvörður heims um árabil, gæti spilað með danska landsliðinu á Evrópumótinu í janúar þó hann hafi dregið sig í hlé frá því á síðasta ári.
Landin, sem ver mark Aalborg í heimalandinu, ákvað að leggja landsliðsskóna á hilluna eftir að Danmörk varð Ólympíumeistari sumarið 2024.
Nikolaj Jakobsen landsliðsþjálfari tilkynnti stóran hóp í dag fyrir EM 2026 og þar er Landin á lista yfir markverðina.
„Hann verður ekki með okkur í allri keppnini en þar sem við spilum á heimavelli hefur Niklas samþykkt að vera til taks ef einhver vandræði koma upp með markverðina okkar. Ég vil gjarnan eiga möguleika á að kalla hann inn, það er gott að eiga hann í bakhöndinni," segir Jacobsen.
Emil Nielsen, Kevin Möller, Mikkel Lövkvist og Bertram Obling eru annars þeir fjórir markverðir sem Jakobsen valdi í undirbúningshópinn.
Landin verður 37 ára gamall síðar í þessum mánuði en hann hefur orðið þrisvar heimsmeistari, tvisvar Ólympíumeistari og einu sinni Evrópumeistari með danska landsliðinu og var fyrirliði þess í tólf ár.
Þar fyrir utan hefur hann m.a. þrisvar orðið þýskur meistari, þrisvar danskur meistari og unnið Meistaradeild Evrópu með liðum sínum, Aalborg, Kiel, Rhein-Neckar Löwen og GOG.