Sjö nýliðar í hópi karlalandsliðsins

Sjö nýliðar eru í hópi þeirra 35 leikmanna sem koma til greina í íslenska karlalandsliðið þegar það tekur þátt í Evrópumótinu á Norðurlöndunum í janúar.
Snorri Steinn Guðjónsson valdi 35 manna hóp sem skila þarf til mótshaldara fyrir keppnina og endanlegur leikmannahópur verður síðan gefinn út síðar í þessum mánuði.
Nýliðarnir eru Einar Baldvin Baldvinsson markvörður Aftureldingar, Bjarni Ófeigur Valdimarsson úr KA, Blær Hinriksson frá Leipzig, Dagur Gautason frá Arendal, Jóhannes Berg Andrason frá Tvis Holstebro, Jón Bjarni Ólafsson úr FH og Tryggvi Þórisson úr Elverum.
Hópurinn í heild sinni er þannig skipaður:
Markmenn:
Aron Rafn Eðvarðsson, Haukar (84/6)
Björgvin Páll Gústavsson, Valur (285/26)
Einar Baldvin Baldvinsson, Afturelding (0/0)
Ísak Steinsson, Drammen (3/0)
Viktor Gísli Hallgrímsson, FC Barcelona (72/2)
Aðrir leikmenn:
Andri Már Rúnarsson, Erlangen (6/8)
Arnar Freyr Arnarsson, Melsungen (105/111)
Arnór Snær Óskarsson, Valur (4/1)
Benedikt Gunnar Óskarsson, Kolstad (5/1)
Bjarki Már Elísson, Veszprém (126/419)
Bjarni Ófeigur Valdimarsson, KA (0/0)
Blær Hinriksson, Leipzig (0/0)
Dagur Gautason, Arendal (0/0)
Einar Þorsteinn Ólafsson, Hamburg (25/7)
Elliði Snær Viðarsson, Gummersbach (62/134)
Elvar Ásgeirsson, Ribe-Esbjerg (21/24)
Elvar Örn Jónsson, Magdeburg (91/208)
Gísli Þorgeir Kristjánsson, Magdeburg (73/162)
Haukur Þrastarsson, Rhein-Neckar Löwen (45/63)
Janus Daði Smárason, Pick Szeged (98/176)
Jóhannes Berg Andrason, Holstebro (0/0)
Jón Bjarni Ólafsson, FH (0/0)
Kristján Örn Kristjánsson, Skanderborg (37/72)
Orri Freyr Þorkelsson, Sporting (42/91)
Óðinn Þór Ríkharðsson, Kaddetten Schaffhausen (56/173)
Ómar Ingi Magnússon, Magdeburg (92/332)
Reynir Þór Stefánsson, Melsungen (1/2)
Sigvaldi Björn Guðjónsson, Kolstad (85/230)
Stiven Tobar Valencia, Benfica (22/31)
Sveinn Jóhannsson, Chambéry (17/26)
Teitur Örn Einarsson, Gummersbach (46/44)
Tryggvi Þórisson, Elverum (0/0)
Viggó Kristjánsson, Erlangen (71/219)
Ýmir Örn Gíslason, Göppingen (106/48)
Þorsteinn Leó Gunnarsson, Porto (19/39)