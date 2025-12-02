Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.12.2025 | 19:27

Stórleikur Birgis í Danmörku – Íslendingaliðin áfram

Birgir Steinn Jónsson fór mikinn í kvöld.
Birgir Steinn Jónsson fór mikinn í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Birgir Steinn Jónsson átti stórleik fyrir Sävehof þegar liðið heimsótti Fredericia í lokaumferð G-riðils Evrópudeildar karla í handbolta í Danmörku í kvöld.

Leiknum lauk með fjögurra marka sigri Sävehof, 33:29, en Birgir Steinn gerði sér lítið fyrir og skoraði sjö mörk í leiknum.

Þrátt fyrir sigurinn hafnaði Sävehof í þriðja sæti riðils og er úr leik en Hannover-Burgdorf, sem vann stórsigur gegn Presov í Slóvakíu, 37:29, hafnaði í efsta sæti riðilsins með 10 stig. 

Heiðmar Felixson er aðstoðarþjálfari Hannover-Burgdorf sem er komið áfram í 2. umferð riðlakeppninnar ásamt Fredericia.

Þá var Einar Bragi Aðalsteinsson ekki í leikmannahóp Kristianstad sem lagði Sesvete að velli, 28:27, í F-riðlinum Svíþjóð en Kristianstad hafnaði í öðru sæti riðilsins og er komið áfram ásamt Vardar Skopje.

mbl.is
