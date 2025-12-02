Stórt tap í lokaleik Framarar

Max Emil Stenlund var markahæstur hjá Fram þegar liðið mætti Elverum í lokaumferð D-riðils Evrópudeildarinnar í handbolta í Noregi í kvöld.
Leiknum lauk með stórsigri norska liðsins, 38:24, en Stenlund skoraði átta mörk í leiknum.
Leikurinn var aldrei spennandi en Elverum náði snemma fimma marka forskoti og leiddi með tólf mörkum í hálfleik, 23:11.
Viktor Sigurðsson skoraði sex mörk fyrir Framara og Dánjal Ragnarsson þrjú en Tryggvi Þórisson komst ekki á blað hjá Elverum.
Í hinum leik riðilsins vann Porto stórsigur gegn Kriens í Sviss, 44:25, en Þorsteinn Leó Gunnarsson lék ekki með Porto vegna meiðsla.
Porto hafnaði í efsta sæti riðilsins með 10 stig, Elverum fékk 8 stig, Kriens 6 og Fram endaði í neðsta sætinu án stiga. Porto og Elverum fara því áfram í 2. umferð riðlakeppninnar.