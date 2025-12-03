Íþróttir | Handbolti | mbl | 3.12.2025 | 8:20

Þrjú Íslendingalið saman í riðli

Kristján Örn Kristjánsson og samherjar hans í danska liðinu Skanderborg …
Kristján Örn Kristjánsson og samherjar hans í danska liðinu Skanderborg unnu sinn undanriðil í Evrópudeildinni. mbl.is/Hákon Pálsson

Átta Íslendingalið eru í hópi þeirra sextán liða sem komust áfram úr undanriðlum Evrópudeildar karla í handknattleik eins og fjallað var um í gærkvöld eftir að lokaumferðin fór fram.

Í sextán liða úrslitum er leikið í fjórum milliriðlum og óhætt er að segja að einn þeirra sé Íslendingariðill en þar eru þrjú umræddra átta liða.

Keppni í milliriðlum hefst 17. febrúar og þeir eru þannig skipaðir:

1. riðill:
Flensburg, Þýskalandi
Kiel, Þýskalandi
Bidasoa, Spáni
Montpellier, Frakklandi

2. riðill:
Skanderborg, Danmörku (Kristján Örn Kristjánsson)
Porto, Portúgal (Þorsteinn Leó Gunnarsson)
Granollers, Spáni
Elverum, Noregi (Tryggvi Þórisson)

3. riðill:
Melsungen, Þýskalandi (Arnar Freyr Arnarsson og Reynir Þór Stefánsson)
Vardar Skopje, Norður-Makedóníu
Benfica, Portúgal (Stiven Tobar Valencia)
Kristianstad, Svíþjóð (Einar Bragi Aðalsteinsson)

4. riðill:
Hannover-Burgdorf, Þýskalandi (Heiðmar Felixson aðstoðarþjálfari)
Nexe, Króatíu
Fredericia, Danmörku
Kadetten, Sviss (Óðinn Þór Ríkharðsson) 

mbl.is
