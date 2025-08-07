Fyrri sprettum lokið í 250 metra skeiði

Kristján Árni Birgisson og Krafla frá Syðri-Rauðalæk eru í 1. sæti í 250 metra skeiði í ungmennaflokki á tímanum 22,38 sekúndum. Matthías Sigurðsson og Magnea frá Staðartungu eru í 8. sæti í sama flokki.
Natalie Fischer frá Danmörku leiðir í A-landsliðinu í 250 metra skeið á tímanum 21,91 sekúndu. Hún keppir á hestinum Ímni fra Egeskov. Í öðru sæti er Sigursteinn Sumarliðason og Krókus frá Dalbær á tímanum 21,97 og í þriðja sæti er Austurríkismaðurinn Helga Hochstöger og Nóri von Oed á tímanum 22.00.
Daníel Gunnarsson og Kló frá Einhamri 2 í 7. sæti á tímanum 22,54 og Hinrik Bragason og Trú frá Árbakka í 8. sæti á tímanum 22,64 sekúndum.
Í dag fékk hver keppandi tvo spretti og seinni tveir sprettirnir fara svo fram seinni partinn á morgun, þá kemur í ljós hver stendur uppi sem heimsmeistari í greininni.