Hörkuúrslit í fimmgangi íslenska hestsins

Fjöldi frárra knapa og hesta var skráður til leiks í fimmgangi á heimsmeistaramóti íslenska hestsins sem haldið er í Sviss og hófst í fyrradag.
Flestir náðu að laða fram það besta í hestum sínum á sýningum í forkeppni og stefnir því í hörkukeppni, bæði í A- og B-úrslitum.
Eiðfaxi segir frá.
Efst í fullorðinsflokki að lokinni forkeppni er Lena Maxheimer frá Þýskalandi á Abel frá Nordal með einkunnina 7,40. Í ungmennaflokki leiðir Tekla Petersson frá Svíþjóð á Vatnadísi frá Noastallet með 6,90 í einkunn.
Efstur Íslendinga, og næstefstur yfir höfuð með einkunnina 7,33, er Elmar Þormarsson á Djáknari frá Selfossi, en þeir áttu frábæra og jafna sýningu og tryggðu sér þannig öruggt sæti í A-úrslitum mótsins.
Eiðfaxi náði af honum tali eftir sýninguna, og má nálgast það viðtal hér:
Glódís Rún Sigurðardóttir þreytti frumraun sína í fullorðinsflokki á HM í dag, en hún var fyrst Íslendinga í brautina á Snillingi frá Íbishóli.
Í viðtali Eiðfaxa við hana má nálgast hér að neðan sagðist hún nokkuð ánægð með frammistöðu sína en telur sig geta bætt sig á tölti og skeiði.
Auk Glódísar og Elvars tryggðu Jón Ársæll Bergmann sér sæti í A-úrslitum á Hörpu frá Höskuldsstöðum, en þau voru næstefst í fimmgangi ungmenna með 6,87 í einkunn.
