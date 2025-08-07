Íþróttir | Hestar | mbl | 7.8.2025 | 21:10

Hörkuúrslit í fimmgangi íslenska hestsins

Lena og Abel leiða fimmgang í fullorðinsflokki.
Lena og Abel leiða fimmgang í fullorðinsflokki. Ljósmynd/Eiðfaxi/Henk&Patty

Fjöldi frárra knapa og hesta var skráður til leiks í fimmgangi á heimsmeistaramóti íslenska hestsins sem haldið er í Sviss og hófst í fyrradag.

Flestir náðu að laða fram það besta í hestum sínum á sýningum í forkeppni og stefnir því í hörkukeppni, bæði í A- og B-úrslitum.

Eiðfaxi segir frá.

Efst í fullorðinsflokki að lokinni forkeppni er Lena Maxheimer frá Þýskalandi á Abel frá Nordal með einkunnina 7,40. Í ungmennaflokki leiðir Tekla Petersson frá Svíþjóð á Vatnadísi frá Noastallet með 6,90 í einkunn.

Tryggði sér öruggt sæti í A-úrslitum

Efstur Íslendinga, og næstefstur yfir höfuð með einkunnina 7,33, er Elmar Þormarsson á Djáknari frá Selfossi, en þeir áttu frábæra og jafna sýningu og tryggðu sér þannig öruggt sæti í A-úrslitum mótsins.

Elvar Þormarsson og Djáknar frá Selfossi.
Elvar Þormarsson og Djáknar frá Selfossi. Ljósmynd/Eiðfaxi/Henk&Patty

Eiðfaxi náði af honum tali eftir sýninguna, og má nálgast það viðtal hér:

Fyrst Íslendinga af stað

Glódís Rún Sigurðardóttir þreytti frumraun sína í fullorðinsflokki á HM í dag, en hún var fyrst Íslendinga í brautina á Snillingi frá Íbishóli.

Glódís Rún Sigurðardóttir og Snillingur frá Íbishóli.
Glódís Rún Sigurðardóttir og Snillingur frá Íbishóli. Ljósmynd/Eiðfaxi/Henk&Patty

Í viðtali Eiðfaxa við hana má nálgast hér að neðan sagðist hún nokkuð ánægð með frammistöðu sína en telur sig geta bætt sig á tölti og skeiði.

Næstefstur í ungmennaflokki

Auk Glódísar og Elvars tryggðu Jón Ársæll Bergmann sér sæti í A-úrslitum á Hörpu frá Höskuldsstöðum, en þau voru næstefst í fimmgangi ungmenna með 6,87 í einkunn.

Jón Ársæll og Harpa frá Höskuldsstöðum.
Jón Ársæll og Harpa frá Höskuldsstöðum. Ljósmynd/Eiðfaxi/Henk&Patty

Viðtöl við fleiri knapa, nánari upplýsingar og myndir af fimmgangssýningunni má nálgast á vef Eiðfaxa.

mbl.is
