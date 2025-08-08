Íþróttir | Hestar | mbl | 8.8.2025 | 8:20

Þriðji dagur á HM gerður upp

Arnar Bjarki Sigurðarson fer yfir hápunkta dagsins ásamt góðum gestum …
Arnar Bjarki Sigurðarson fer yfir hápunkta dagsins ásamt góðum gestum í Topreiter-stofu dagsins. Ljósmynd/Eiðfaxi

Þriðja degi heimsmeistaramóts íslenska hestsins sem haldið er í Sviss er nú lokið og Toppreiter-stofan í umsjón Arnars Bjarka Sigurðssonar fer yfir atburði dagsins að vanda.

Í þriðja þættinum af Toppreiter stofunni sem er tvískiptur að vanda mæta í settið þeir Þorvaldur Kristjánsson og Þórður Þorgeirsson og ræða kynbótasýningar og ýmislegt þeim tengdum og í hinum hlutanum eru það þeir Reynir Örn Pálmason og Agnar Snorri Stefánsson sem fara yfir helstu málefni gærdagsins.

Nálgast má viðtalsþáttinn í heild sinni hér að neðan eða á vefsíðu Eiðfaxa:

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þetta er ríkisleyndarmál“ Vonar að ekki þurfi að höfða mál vegna ESB-tolla „Það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir“ Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik
Fleira áhugavert
Verkalýðsforingjar deila um tillögur Þorbjargar Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik Segist hafa haldið á lofti hagsmunum Íslands Eigendur bílanna fá stöðu sakbornings