Þriðji dagur á HM gerður upp

Þriðja degi heimsmeistaramóts íslenska hestsins sem haldið er í Sviss er nú lokið og Toppreiter-stofan í umsjón Arnars Bjarka Sigurðssonar fer yfir atburði dagsins að vanda.
Í þriðja þættinum af Toppreiter stofunni sem er tvískiptur að vanda mæta í settið þeir Þorvaldur Kristjánsson og Þórður Þorgeirsson og ræða kynbótasýningar og ýmislegt þeim tengdum og í hinum hlutanum eru það þeir Reynir Örn Pálmason og Agnar Snorri Stefánsson sem fara yfir helstu málefni gærdagsins.
Nálgast má viðtalsþáttinn í heild sinni hér að neðan eða á vefsíðu Eiðfaxa: