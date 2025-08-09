Íþróttir | Hestar | mbl | 9.8.2025 | 15:38

Stuðlabandið er mætt til Sviss

Magnús Kjartan Eyjólfsson var um síðustu helgi í Vestmannaeyjum að …
Magnús Kjartan Eyjólfsson var um síðustu helgi í Vestmannaeyjum að stýra brekkusöngnum í Herjólfsdal. mbl.is/Óskar P. Friðriksson

Stuðboltarnir í Stuðlabandinu eru mættir til Sviss þar sem þeir ætla að trylla lýðinn á balli á heimsmeistaramóti íslenska hestsins í kvöld.

Eins og Eiðfaxi greinir frá er það ekki öllum kunnugt að flestir meðlimir hljómsveitarinnar eru miklir hestamenn.

Stefán Ármann Þórðarson, Magnús Kjartan Eyjólfsson og Bjarni Rúnarsson fara reglulega á hestbak, en Marinó Geir Lilliendahl, trommari sveitarinnar, var einn efnilegasti knapi Sleipnis á yngri árum. Hann lét oft til sín taka á gamla malarvellinum á Selfossi á gæðingunum Sól og Sunnu.

Reiðkunnátta annarra meðlima óljós

Óljóst er um reiðkunnáttu annarra meðlima sveitarinnar, en Sigþór Árnason, hljómborðsleikari, er alinn upp á Hvolsvelli í hjarta hestamennskunnar og hefur eflaust átt sinn skerf af gæðingaferðum.

Arnar Bjarki Sigurðarson, blaðamaður Eiðfaxa, hitti á sveitina eftir hljóðprufu í dag og tók stöðuna á þeim áður en sviðsljósið tekur við í kvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik Einn handtekinn: Þörf á naflaskoðun Fannst erfitt og óþægilegt að gefa sig fram Bætt í hafrannsóknir við Ísland
Fleira áhugavert
Bætt í hafrannsóknir við Ísland Trump fái friðarverðlaun fyrir sögulegt samkomulag „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth Þóknunin um 18% og hótelin borga milljarða