Stuðlabandið er mætt til Sviss

Stuðboltarnir í Stuðlabandinu eru mættir til Sviss þar sem þeir ætla að trylla lýðinn á balli á heimsmeistaramóti íslenska hestsins í kvöld.
Eins og Eiðfaxi greinir frá er það ekki öllum kunnugt að flestir meðlimir hljómsveitarinnar eru miklir hestamenn.
Stefán Ármann Þórðarson, Magnús Kjartan Eyjólfsson og Bjarni Rúnarsson fara reglulega á hestbak, en Marinó Geir Lilliendahl, trommari sveitarinnar, var einn efnilegasti knapi Sleipnis á yngri árum. Hann lét oft til sín taka á gamla malarvellinum á Selfossi á gæðingunum Sól og Sunnu.
Óljóst er um reiðkunnáttu annarra meðlima sveitarinnar, en Sigþór Árnason, hljómborðsleikari, er alinn upp á Hvolsvelli í hjarta hestamennskunnar og hefur eflaust átt sinn skerf af gæðingaferðum.
Arnar Bjarki Sigurðarson, blaðamaður Eiðfaxa, hitti á sveitina eftir hljóðprufu í dag og tók stöðuna á þeim áður en sviðsljósið tekur við í kvöld.