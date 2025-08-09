Védís Huld heimsmeistari í Sviss

Einu A-úrslitin sem fóru fram í dag í hringvallargrein á heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Sviss voru í fjórgangi ungmenna. Þar var Ísland með einn fulltrúa, Védísi Huld Sigurðardóttur á Ísaki frá Þjórsárbakka, og hafði hún sigur í greininni.
Samkvæmt frétt Eiðfaxa fékk Védís einkunnina 7,13 og tryggði sér þar með heimsmeistaratitilinn, þrátt fyrir smávægileg vandræði í sýningu á brokki.
Hún fær tækifæri til að bæta enn í titlasafnið á morgun þegar hún keppir í úrslitum í tölti, þar sem hún mætir meðal annars íslensku knöpunum Þórgunni Þórarinsdóttur og Lilju Rún Sigurjónsdóttur.
Úrslit í fjórgangi ungmenna urðu eftirfarandi:
Jóhanna Margrét Snorradóttir og Assa frá Miðhúsum gerðu sér svo lítið fyrir og unnu B-úrslit í tölti fullorðinna. Þau fara á morgun í A-úrslit í tölti fullorðinna.