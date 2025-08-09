Íþróttir | Hestar | mbl | 9.8.2025 | 17:24 | Uppfært 19:31

Védís Huld heimsmeistari í Sviss

Védís Huld Sigurðardóttir og Ísak frá Þjórsárbakka.
Védís Huld Sigurðardóttir og Ísak frá Þjórsárbakka. mbl.is/Jón Björnsson

Einu A-úrslitin sem fóru fram í dag í hringvallargrein á heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Sviss voru í fjórgangi ungmenna. Þar var Ísland með einn fulltrúa, Védísi Huld Sigurðardóttur á Ísaki frá Þjórsárbakka, og hafði hún sigur í greininni.

Samkvæmt frétt Eiðfaxa fékk Védís einkunnina 7,13 og tryggði sér þar með heimsmeistaratitilinn, þrátt fyrir smávægileg vandræði í sýningu á brokki.

Hún fær tækifæri til að bæta enn í titlasafnið á morgun þegar hún keppir í úrslitum í tölti, þar sem hún mætir meðal annars íslensku knöpunum Þórgunni Þórarinsdóttur og Lilju Rún Sigurjónsdóttur.

Úrslit í fjórgangi ungmenna urðu eftirfarandi:

  1. Védís Huld Sigurðardóttir – Ísak frá Þjórsárbakka – 7,13
  2. Amanda Frandsen – Tinna frá Litlalandi – 6,90
  3. Thea Hansen – Varða frá Feti – 6,83
  4. Leni Köster – Rögnir frá Hvoli – 6,63
  5. Miina Sarsama – Freir frá Kaakkola – 6,37
  6. Daniel Rechten – Óskar från Lindeberg – 5,03

Jóhanna Margrét Snorradóttir og Assa frá Miðhúsum gerðu sér svo lítið fyrir og unnu B-úrslit í tölti fullorðinna. Þau fara á morgun í A-úrslit í tölti fullorðinna. 

Jóhanna Margrét Snorradóttir og Assa frá Miðhúsum.
Jóhanna Margrét Snorradóttir og Assa frá Miðhúsum. mbl.is/Jón Björnsson
