Willum í Sviss: „Stórkostleg upplifun“

Top Reiter stofan, sem Eiðfaxi heldur úti, er nú komin í loftið frá Sviss þar sem heimsmeistaramót íslenska hestsins fer fram.
Gestirnir að þessu sinni eru Willum Þór Þórsson, forseti ÍSÍ, og Linda Björk Gunnlaugsdóttir, formaður Landssambands hestamanna, en þau mættu í fyrri hluta þáttarins.
„Ég taldi mig nú vita eitthvað um hestaíþróttir en menningin, umgjörðin og þessi vettvangur er mjög heillandi. Þetta heimsmeistaramót er alveg sérstakt og stórkostleg upplifun,“ sagði Willum.
Agnar Snorri Stefánsson og Eysteinn Leifsson mættu í seinni hluta þáttarins og fóru yfir allt það helsta. Þar á meðal eigin spár fyrir úrslitadaginn sem fer fram á morgun.
Umsjón þáttarins annast Arnar Bjarki Sigurðarson. Þáttinn má sjá hér að neðan.