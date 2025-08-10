Aðalheiður Anna heimsmeistari í slaktaumatölti

Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir á Hulinn frá Breiðstöðum er heimsmeistari í slaktaumatölti fullorðinna.
Á vef Eiðfaxa er greint frá því að Ísland átti tvo fulltrúa í úrslitum, en auk Aðalheiðar Önnu keppti Helga Una Björnsdóttir á Ósk frá Stað.
Þær voru jafnar í forystu eftir forkeppni með einkunnina 8,17.
Aðaheiður Anna og Hulinn hlutu hæstu einkunn allra keppenda í öllum atriðunum, frjálsri ferð, hægu tölti og sýningu á tölti á slökum taum. Þau standa því uppi sem heimsmeistarar í slaktaumatölti árið 2025.
Segir að Helga Una og Ósk frá Stað áttu einnig magnaðar sýningar og hlutu góðar einkunnir, þær unnu sér inn annað sætið og silfur og mæta svo galvaskar í úrslit í fjórgangi á eftir.