Árni Björn lét forystuna ekki af hendi

Árni Björn Pálsson á Kastaníu frá Kvistum.
Árni Björn Pálsson á Kastaníu frá Kvistum. mbl.is/ Jón Björnsson

A-úrslitum í tölti lauk fyrir stuttu þar sem Ísland átti tvo fulltrúa, þau Árna Björn Pálsson á Kastaníu frá Kvistum og Jóhönnu Margréti Snorradóttur á Össu frá Miðhúsum.

Á vef Eiðfaxa er greint frá því að Árni kom inn í úrslit eftir að hafa verið töluvert efstur í forkeppni og Jóhanna vann sér inn þátttökurétt með því að vinna B-úrslit í gær.

Árni Björn Pálsson er nú kominn í hóp þeirra Íslendinga sem hampað hafa tölthorninu. Lokaeinkunn hans og Kastaníu var 8,56.

Í öðru sæti og því silfurhafi er Anna Lisa Zingsheim og Glaður frá Kálfhóli 2 með 8,39 og í því þriðja varð Jóhann Rúnar Skúlason og Evert fra Slippen með 8,22 í einkunn.

Jóhanna Margrét Snorradóttir og Assa urðu í sjötta sæti í úrslitunum með 7,72 í einkunn.

