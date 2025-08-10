Árni Björn lét forystuna ekki af hendi

A-úrslitum í tölti lauk fyrir stuttu þar sem Ísland átti tvo fulltrúa, þau Árna Björn Pálsson á Kastaníu frá Kvistum og Jóhönnu Margréti Snorradóttur á Össu frá Miðhúsum.
Á vef Eiðfaxa er greint frá því að Árni kom inn í úrslit eftir að hafa verið töluvert efstur í forkeppni og Jóhanna vann sér inn þátttökurétt með því að vinna B-úrslit í gær.
Árni Björn Pálsson er nú kominn í hóp þeirra Íslendinga sem hampað hafa tölthorninu. Lokaeinkunn hans og Kastaníu var 8,56.
Í öðru sæti og því silfurhafi er Anna Lisa Zingsheim og Glaður frá Kálfhóli 2 með 8,39 og í því þriðja varð Jóhann Rúnar Skúlason og Evert fra Slippen með 8,22 í einkunn.
Jóhanna Margrét Snorradóttir og Assa urðu í sjötta sæti í úrslitunum með 7,72 í einkunn.