Jöfn og spennandi úrslit í fimmgangi ungmenna

Fulltrúar Íslands í A-úrslit í fimmgangi ungmenna voru Jón Ársæll Bergmann á Hörpu frá Höskuldsstöðum og Þórgunnur Þórarinsdóttir á Djarfi frá Flatatungu.
Auk þeirra voru þrír knapar frá Danmörk þær Palma Sandlau Jacobsen, Filippa Gram og Rebecca Hesselbjerg Taulborg. Fulltrúi Svíþjóðar og jafnframt sú sem hæsta einkunn hlaut í forkeppni var Tekla Petersson á Vatnadís från Noastallet.
Á vef Eiðfaxa er greint frá því að að loknum öllum gangtegundum voru þau Þórgunnur og Jón Ársæll jöfn með einkunnina 6,93 og því þurfti sætaröðun dómara til að skera úr um það hvort þeirra hlyti gull og hvort silfur.
Að því loknu var það ljóst að Jón Ársæll varð heimsmeistari og fer því heim sem þrefaldur heimsmeistari í gæðingaskeiði, samanlögðum fimmgangsgreinum og fimmgangi.