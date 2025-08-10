Íþróttir | Hestar | mbl | 10.8.2025 | 11:41

Védís Huld náði í annan heimsmeistaratitil

Védís Huld Sigurðardóttir og Ísak frá Þjórsárbakka.
Védís Huld Sigurðardóttir og Ísak frá Þjórsárbakka. mbl.is/Jón Björnsson

Íslendingar áttu þrjá fulltrúa í úrslitum í tölti ungmenna á heimsmeistaramótinu í Sviss. Það voru þær Lilju Rún Sigurjónsdóttur, Védísi Huld Sigurðardóttur og Þórgunni Þórarinsdóttur.

Á vef Eiðfaxa er greint frá því að Védís Huld kom efst inn í úrslitin ásamt hinum þýska Daniel Rechten og fyrirfram var búist við því að þau myndu berjast um sigurinn.

Að loknu sýningum á hægu tölti og hraðabreytingum var Védís örlítið hærri en Daniel.

Á greiða töltinu skyldi þó á milli og Védís Huld og Ísak frá Þjórsárbakka náðu í sinn annan heimsmeistaratitil á mótinu.

Védís Huld heimsmeistari í Sviss
Frétt af mbl.is

Védís Huld heimsmeistari í Sviss
mbl.is/Jón Björnsson

Daniel Rechten og Óskar frá Lindeberg hlutu þó ekki verðlaun í greininni þar sem þeir stóðust ekki dýralæknaskoðun að loknum úrslitum, þeir fara þó ekki tómhentir heim frá mótinu þar sem þeir urðu samanlagði heimsmeistarar í fjórgangsgreinum.

Lilja Rún hlaut silfur og Þórgunnur varð í fimmta  sætinu. Þórgunnur og Djarfur mæta svo til A-úrslita í fimmgangi síðar í dag.

mbl.is
Fleira áhugavert
Kristrún segir ákvörðun ESB ekki vera léttvæga Húseiningarnar í slysinu allt að fjögur tonn Trump fái friðarverðlaun fyrir sögulegt samkomulag Fannst erfitt og óþægilegt að gefa sig fram
Fleira áhugavert
Þóknunin um 18% og hótelin borga milljarða Kristrún segir ákvörðun ESB ekki vera léttvæga Lækka verðið um nokkrar milljónir Færði ásakanir hvergi til bókar