Védís Huld náði í annan heimsmeistaratitil

Íslendingar áttu þrjá fulltrúa í úrslitum í tölti ungmenna á heimsmeistaramótinu í Sviss. Það voru þær Lilju Rún Sigurjónsdóttur, Védísi Huld Sigurðardóttur og Þórgunni Þórarinsdóttur.
Á vef Eiðfaxa er greint frá því að Védís Huld kom efst inn í úrslitin ásamt hinum þýska Daniel Rechten og fyrirfram var búist við því að þau myndu berjast um sigurinn.
Að loknu sýningum á hægu tölti og hraðabreytingum var Védís örlítið hærri en Daniel.
Á greiða töltinu skyldi þó á milli og Védís Huld og Ísak frá Þjórsárbakka náðu í sinn annan heimsmeistaratitil á mótinu.
Daniel Rechten og Óskar frá Lindeberg hlutu þó ekki verðlaun í greininni þar sem þeir stóðust ekki dýralæknaskoðun að loknum úrslitum, þeir fara þó ekki tómhentir heim frá mótinu þar sem þeir urðu samanlagði heimsmeistarar í fjórgangsgreinum.
Lilja Rún hlaut silfur og Þórgunnur varð í fimmta sætinu. Þórgunnur og Djarfur mæta svo til A-úrslita í fimmgangi síðar í dag.