Landsliðsþjálfarinn óvænt hættur

Sigurbjörn Bárðarson er óvænt hættur sem þjálfari A-landsliðs Íslands í hestaíþróttum.
Hann greindi sjálfur frá þessu í tilkynningu sem birtist á heimasíðu Landssambands hestamannafélaga en hann hefur verið þjálfari A-landsliðsins frá árinu 2017.
Sigurbjörn er einn frægasti knapi landsins en hann var kjörinn íþróttamaður ársins árið 1993 og þá var hann tekinn inn í Heiðurshöll ÍSÍ í ársbyrjun.
„Nú stendur yfir vinna hjá LH um framtíðarsýn í afreks- og landsliðsmálum LH sem fela m.a. í sér breytingar á starfi landsliðsþjálfara,“ sagði Sigurbjörn í tilkynningunni sem birtist á heimasíðu Landssambands hestamannafélaga.
„Eftir að hafa farið yfir stöðuna með formanni LH og landsliðsnefndar er það sameiginleg ákvörðun okkar að leiðir skilji og nýtt fólk verði fengið til að halda utan um landsliðsstarfið í nýrri mynd.
Ég lít stoltur um öxl og vil af þessu tilefni þakka öllu því góða fólki sem ég hef unnið með öll þessi ár, fyrir samstarfið og frábær samskipti. Jafnframt óska nýju fólki velfarnaðar og góðs gengis í þessu krefjandi en skemmtilega verkefni,“ segir Sigurbjörn enn fremur í tilkynningunni.