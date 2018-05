Íslenskir landsliðsmenn á forsíðunni

Bandaríska íþróttablaðið Sports Illustrated er með íslenska landsliðsmenn á forsíðunni á kynningarblaði sínu fyrir HM í Rússlandi sem hefst í næsta mánuði. Blaðið er eitt það stærsta sinnar tegundar í heiminum.

Blaðið verður gefið út með fjórum mismunandi forsíðum og eru þeir Emil Hallfreðsson, Jóhann Berg Guðmundsson, Birkir Bjarnason og Ragnar Sigurðsson á einni þeirra.

Myndirnar af íslensku leikmönnunum voru teknar á meðan liðið var í landsliðsverkefni í Bandaríkjunum fyrr á árinu.

Á hinum forsíðunum eru Mo Salah, leikmaður Liverpool og egypska landsliðsins, Harry Kane, framherji Tottenham og enska landsliðsins, og svo þrír leikmenn mexíkóska landsliðsins.

Keep an eye out all week for much more from our comprehensive issue looking ahead to Russia 2018: pic.twitter.com/Ko7PLyoRRm