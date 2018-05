Stórblaðið stendur við stóru orðin

Yfirlýsing ítalska íþróttablaðsins La Gazzetta dello Sport um að styðja Ísland á HM, sem greint var frá á dögunum, eru ekki orðin tóm. Blaðamaður blaðsins ryður frá sér efni og hefur nú birt myndskeið með bæði Guðna Th. Jóhannessyni forseta og Jón Arnóri Stefánssyni sem varð ítalskur bikarmeistari í körfuknattleik á sínum tíma.

Blaðamaðurinn Filippo Conticello virðist skila reglulega af sér efni í blaðið frá Íslandi og þar ekki um litla landkynningu að ræða en blaðið er mest lesna dagblaðið á Ítalíu.

Ítalía komst ekki á HM í Rússlandi og féll úr keppni eftir umspilsleiki við Svía. Lokakeppni HM fer nú fram án Ítala í fyrsta skipti síðan 1958 og af þeim sökum virðist La Gazzetta dello Sport hafa leitað sér að liði til að styðja.

Conticello fer einnig mikinn á Twitter þessa dagana og í morgun deildi hann efni með Guðna og Jóni Arnóri.

Thanks mr Gudni @PresidentISL We hope you will find in #WorldCup your Rossi or Tardelli or Al-to-belli #FORZAISLANDA #fyririceland #TeamIceland https://t.co/fCNKSu0xqK pic.twitter.com/3CAwmUBqBY