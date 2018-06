Engar breytingar á landsliðshópnum

Knattspyrnusamband Ísland hefur staðfest til Alþjóða knattspyrnusambandsins 23-manna landsliðshópinn sem leikur á HM í Rússlandi.

Engar breytingar eru á hópnum sem valinn var í síðasta mánuði. Ísland tekur á móti Gana í síðasta leik sínum fyrir HM á Laugardalsvellinum í fimmtudagskvöldið en fyrsti leikur Íslendinga á HM verður gegn Argentínumönnum í Moskvu þann 16. þessa mánaðar.

Það er enn svigrúm til breytinga á landsliðshópnum komi einhver meiðsli upp en landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson er enn ekki orðinn leikfær vegna meiðsla.

1⃣2⃣ days until we play 🇦🇷 at the @FIFAWorldCup



☑️ We have just confirmed our squad to FIFA for the World Cup.



🇮🇸 No changes to the 23 man squad announced in May.#fyririsland pic.twitter.com/rYNSpyu6dJ