Marokkóbúar mæta Íran í fyrstu umferð B-riðils heimsmeistaramótsins í knattspyrnu í Pétursborg í dag. Þeir koma kokhraustir til leiks eftir góða undankeppni og treysta á að stærsta stjarna þeirra, Hakim Ziyech, muni blómstra á stóra sviðinu. Ziyech kemur til móts við landsliðið frá hollenska stórliðinu Ajax, þar sem hann átti frábært tímabil. Ziyech, sem spilar fremst á miðjunni, skoraði 9 mörk og lagði upp 17 í 34 deildarleikjum og var valinn besti leikmaður Ajax á tímabilinu. Að margra mati tókst Ziyech loksins að fylla það skarð sem Christian Eriksen skildi eftir þegar hann fór til Tottenham árið 2013.

Ziyech á það til að skjóta af löngu færi. Það virðist ekkert færi vera of langt fyrir miðjumanninn, sem fer á köflum í taugarnar á samherjum hans. En hann bætir það þeim upp með frábærum sendingum. Hann getur sent langar sendingar, hann getur sent stuttar sendingar. Sama hversu lítið pláss samherjar hans hafa virðist hann geta fundið þá með sínum eitraða vinstri fæti.

Sjá greinina í heild sinni í íþróttablaði Morgunblaðsins í dag.