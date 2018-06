Spaugileg ummæli Mourinho um Ísland

„Ég held að þessir strákar frá Íslandi hafa verið að borða kjöt í morgunmat frá barnsaldri,“ sagði José Mourinho, knattspyrnustjóri Manchester United, um leikmenn íslenska landsliðsins eftir 1:1-jafnteflið gegn Argentínu á HM fyrr í dag.

„Þeir eru svo ótrúlega sterkir, í góðu formi og fótboltinn sem þeir spila er fullkomnlega aðlagaður að því hvernig leikmenn þeir hafa,“ sagði hann að lokum. Sjá má myndskeiðið hér að neðan.

I think these boys from #Iceland... were eating meat for breakfast since they were babies - Mourinho#ISL #ARG #ARGISL #WorldCuphttps://t.co/29NeLMgb2E pic.twitter.com/yyCbTnxYcx