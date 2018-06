Vill gera styttu af Hannesi

Eins og við var að búast var Twitter ansi líflegt í kringum leik Íslands og Argentínu á HM í fótbolta sem lauk fyrir um klukkutíma síðan. Ísland náði þá glæsilegu 1:1-jafntefli. Leikarinn Jóhann Jóhannsson stóðst ekki mátið og montaði sig eftir úrslitin. (44million) Argentina 1 - 250thousand) Iceland 1.

Good result 😉

Argentina games 78

Iceland games 1#football #worldcup #Russia2018WorldCup #fotbolti #ArgentinaIslanda #ARGvsISL — Joi Johannsson (@JoiJohannsson) June 16, 2018

Forsætisráðherrann Katrín Jakobsdóttir var stolt af liðinu.

Congratulations dear boys and congratulations to us all! You are true heroes and we couldn’t be prouder of you. #ARGICE #WorldCup #HUH — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) June 16, 2018

Fyrrverandi landsliðsmaður Englendinga trúði hins vegar ekki eigin augum.

Messi skráði sig í sögubækurnar áðan, því miður fyrir hann.

Lionel Messi is the 1st player since 1966 with 11+ shots, 0 goals and a missed penalty kick in a #WorldCup game. pic.twitter.com/gDJgX1jcwO — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 16, 2018

Hannes Halldórsson var hetjan í dag og einhverjir vilja fá styttu af honum.

The Iceland Keeper that saved Messi's penalty today.



He is a Film director 🎥#WorldCup pic.twitter.com/ib90ti3zT8 — Fan Antics (@FanAnticsFC) June 16, 2018

Fyrir áttum árum var Hannes að spila með Fram á meðan Messi spilaði með Argentínu á hm 2010

Í dag varði Hannes vítaspyrnu frá næsta besta leikmann heims og ég er með gæsahúð í geðshræringu og gæti sofið í 2 daga eftir þessar 90 mín. Þakklátur og meyr ❤️❤️#fotbolti pic.twitter.com/4moEwo4Blc — Tómas G Jóhannsson (@TomasJohannss) June 16, 2018

Gary Lineker heldur að Ronaldo hafi haft gaman að þegar Hannes varði víti frá Messi.

Messi misses a penalty and somehow, somewhere, I think Ronaldo May be winking. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 16, 2018

Cristiano Ronaldo vs Spain

✅ Scored a penalty

✅ Scored a free-kick

✅ Completed a hattrick



Lionel Messi vs Iceland

❌ Missed a penalty

❌ Missed several free-kicks

❌ Failed to score pic.twitter.com/dtgAT7onI2 — Football Vines (@FootballVines) June 16, 2018

Iceland really aren’t an underdog anymore. A fantastic footballing side considering the context of how small the nation is. — VUJ (@DavidVujanic) June 16, 2018

Landsliðskonurnar Dagný Brynjarsdóttir og Berglind Björg Þorvaldsdóttir voru að sjálfsögðu ánæðar.

