Messi og Birkir höfðu treyjuskipti

Lionel Messi fyrirliði Argentínu fékk treyjuna hans Birkis Bjarnasonar eftir leik Íslands og Argentínu á HM á Spartak vellinum í Moskvu í gær.

Þorgrímur Þráinsson, einn úr starfsliði landsliðsins, greinir frá þessu á Instagram-síðu sinni en Birkir fékk á móti treyju Messi, sem af mörgum er talinn besti knattspyrnumaður heims.

Messi wanted B.Bjarnason’s shirt after the game Iceland vs Argentina at the World Cup so Bjarnason got his! #aframisland

A post shared by Þorgrímur Þráinsson (@thorgrimurthrains) on Jun 17, 2018 at 12:04pm PDT