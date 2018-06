Hannes í góðum hópi

Einn Íslendingur er í úrvalsliði 1. umferðar á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í Rússlandi hjá netmiðlinum 101 Great Goals og hjá ESPN.

Hannesi Þór Halldórssyni er stillt upp sem markverði í úrvalsliðinu en Hannes átti frábæran leik á móti Argentínu og kórónaði leik sinn þegar hann varði vítaspyrnu frá besta knattspyrnumanni heims að flestra mati, Lionel Messi.

The best of Matchday One. #WorldCup pic.twitter.com/Xb9w0Yz3WQ