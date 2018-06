Tvær breytingar á byrjunarliði Íslands

Búið er að gefa út byrjunarlið Íslands sem mætir Nígeríu á HM í knattspyrnu á Volgograd Arena en flautað verður til leiks klukkan 15 að íslenskum tíma.

Heimir Hallgrímsson gerir tvær breytingar á liðinu frá Argentínuleiknum. Rúrik Gíslason og Jón Daði Böðvarsson koma inn í liðið fyrir Jóhann Berg Guðmundsson, sem er meiddur, og Emil Hallfreðsson.

Byrjunarlið Íslands:

Hannes Þór Halldórsson - Birkir Már Sævarsson, Kári Árnason, Ragnar Sigurðsson, Hörður Björgvin Magnússon - Rúrik Gíslason, Aron Einar Gunnarsson, Gylfi Þór Sigurðsson, Birkir Bjarnason - Alfreð Finnbogason, Jón Daði Böðvarsson.

