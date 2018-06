Byrjunarliðið gegn Króatíu – Þrjár breytingar

Þrjár breytingar eru á byrjunarliði Íslands frá Nígeríuleiknum sem mætir Króötum í lokaumferð riðlakeppni HM í knattspyrnu á Rostov Arena í kvöld

Jóhann Berg Guðmundsson, Emil Hallfreðsson og Sverrir Ingi Ingason koma inn fyrir þá Rúrik Gíslason, Jón Daða Böðvarsson og Kára Árnson.

Byrjunarlið Íslands: Hannes Þór Halldórsson - Birkir Már Sævarsson, Sverrir Ingi Ingason, Ragnar Sigurðsson, Hörður Björgvin Magnússon - Jóhann Berg Guðmundsson, Aron Einar Gunnarsson, Emil Hallfreðsson, Gylfi Þór Sigurðsson, Birkir Bjarnason - Alfreð Finnbogason.

