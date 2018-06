Ragnar hættur með landsliðinu

Landsliðsmaðurinn Ragnar Sigurðsson ýjar sterklega að því að hann sé hættur að leika með fótboltalandsliðinu í færslu sem hann setti á Instagram rétt í þessu.

Þar birtir hann mynd af sér og Kára Árnasyni og skrifar eftirfarandi texta við: „Þetta er búin að vera ótrúleg ferð. Við vildum meira úr HM en heppnin var ekki með okkur í liði. Það er búið að vera heiður að spila fyrir þjóð mína með vini mínum og gengið hefur verið gott.

Nú er kominn tími á að yngri menn taki við vörninni. Ég vil þakka öllum sem komu að þessari mögnuðu ferð,“ skrifar Ragnar, sem hefur leikið 80 A-landsleiki fyrir Ísland og skoraði í þeim þrjú mörk.

What a ride we’ve had for a long time now.. We wanted more out of this World Cup but fortune was not on our side. It’s been an honor to play for my country with my friends, with all the success we’ve had. Now it’s time for some young guns to take over the defence. Big thanks to everyone involved on this amazing journey 💙 #fyririsland

