Tók Messi við stjórninni hjá Argentínu?

Argentína tryggði sér í gær sæti í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu eftir 2:1 sigur gegn Nígeríu í Pétursborg í Rússlandi í gær. Argentínska liðið var með bakið upp við vegg fyrir leikinn í gær og þurfti að vinna til þess að eiga möguleika á því að fara áfram. Samkvæmt miðlum í Argentínu hefur mikil óeining verið innan liðsins á mótinu og eru leikmenn liðsins sagðir ósáttir með Jorge Sampaoli, þjálfara liðsins.

Argentínskir fjölmiðlar greina frá því í dag að Lionel Messi, fyrirliði liðsins hafi tekið við stjórninni í argentínska liðinu í gær en á 80. mínútu kom Sergio Agüero inn á sem varamaður fyrir Nicolás Tagliafico. Sampaoli á að hafa ráðfært sig við Messi, áður en hann kom inn ákvað að setja framherjanum inn á. „Pulga, que hago? Lo pongo al Kun?” á Sampaoli að hafa sagt við Messi sem þýðir „What should I do? Should I put in Kun?” á góðri íslensku.

Þá sá Messi um að ræða við leikmenn liðsins í hálfleik og hann tók góðan fund með leikmönnum liðsins í leikmannagöngunum, eftir að Sampaoli var kominn aftur út á völl.