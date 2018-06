Alfreð birtir magnað myndband

Landsliðsmaðurinn Alfreð Finnbogason birti magnað myndband á Instagram-síðu sinni í dag þar sem farið er yfir leiki Íslands á HM í Rússlandi. Alfreð skoraði fyrsta mark Íslands á HM er hann jafnaði í 1:1-jafnteflinu á móti Argentínu í 1. umferð.

Alfreð þakkar fyrir sig í leiðinni og segir hann Ísland ætla að koma aftur. „Þakkir til allra stuðningsmanna, bæði nýrra og þeirra sem eru heima. Við komum aftur,“ skrifaði Alfreð við myndbandið.

Hér að neðan má sjá þetta skemmtilega myndband.

Thanks to all the fans, both new and at home who joined us on this journey. We will be back @FifaWorldCup ! #fyririsland @footballiceland @officialkaleo

A post shared by Alfreð Finnbogason (@alfredfinnbogason) on Jun 28, 2018 at 7:16am PDT