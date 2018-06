Sprenghlægilegur fögnuður Batshuayi

Michy Batshyuayi, framherji belgíska fótboltalandsliðsins, fagnaði vel og innilega er Adnan Januzaj skoraði sigurmark Belga á móti Englandi í riðlakeppni heimsmeistaramótsins í Rússlandi í dag.

Batshyuayi tók boltann upp og ætlaði að negla honum aftur í markið, en það fór ekki betur en svo að hann negldi boltanum í stöngina og þaðan fór hann í höfuð framherjans.

Leikmaðurinn hafði húmor fyrir atvikinu og birti hann sjálfur myndband á því á Twitter-síðu sinni eftir leik. Hér má sjá þetta kostulega atvik.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽️ ... 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p