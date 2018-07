Sló leiðinlegt met

Rússinn Sergei Ignashevitsj skráði nafn sitt í sögubækurnar í dag fyrir heldur leiðinlegar sakir er hann skoraði sjálfsmark þegar Spánn komst í 1:0 gegn Rússlandi í leik þjóðanna í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu.

Ignashevitsj var 38 ára gamall og 352 daga gamall er hann setti knöttinn í eigið mark sem gerir hann að elsta leikmanni sögunnar til þess að skora mark á heimsmeistaramótinu.

Hann fæddist 14. júlí 1979 og var því þriggja ára gamall er heimsmeistaramótið fór fram á Spáni árið 1982.

Sergei Ignashevich is the oldest ever player to score an own goal in a #WorldCup at the age of 38 years, 352 days.



He was even born when #ESP last hosted the World Cup in 1982. 👴 pic.twitter.com/FpGiqqRl2k