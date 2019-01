Fann ekki taktinn og missti af sæti á HM

View this post on Instagram

Mjög stoltur af því að hafa náð að spila minn 100. landsleik síðast liðna helgi. Tvisvar hef ég verið kominn í mitt allra besta form og kominn með hlutverk í mikilli samkeppni þegar ég síðan slít krossbönd og þarf að byrja upp á nýtt. En þetta hefur alltaf verið gaman, þegar vel gengur og líka þegar það hefur ekki gengið sem skildi. Það gerir þessa 100 leiki fyrir mér að miklum persónulegum sigri. Ég hef ekki fundið taktinn vel í undirbúningi fyrir HM og því miður kostaði það mig sæti í liðinu á þessu móti. Þetta verður spennandi mót og við með spennandi lið og ég mun fylgjast spenntur með úr sófanum heima í Esbjerg😃🇮🇸

