Ákvörðun tekin á morgun - á það til að smella í og úr liði

Elísa Elíasdóttir, línukona íslenska landsliðsins í handbolta, hefur verið að glíma við axlarmeiðsli að undanförnu. Vegna þeirra er hún tæp í fyrsta leik Íslands á HM sem hefst á miðvikudag með leik við gestgjafana í Þýskalandi.
„Heilsan er öll að koma til. Ég er búin að vera að glíma við axlarmeiðsli í smá tíma núna en ég verð betri með hverjum deginum og er farin að treysta mér til þess að spila. Ég hef glímt við axlarmeiðsli í nokkur ár og ég á það til að smella í og úr liði.
Því fylgja bólgur og ég er hætt að treysta öxlinni þegar það gerist. Nú er ég búin að fá tíma til að jafna mig og ég myndi segja að ég væri svona 80 prósent,“ sagði Elísa við mbl.is í Stuttgart þar sem riðill Íslands fer fram.
En hvað fór í gegnum höfuðið á Elísu þegar hún fór að finna til stuttu fyrir stórmót?
„Ég hugsaði um hversu dæmigert þetta væri. Svo hugsaði ég að þetta yrði verkefni sem ég þarf að takast á við,“ sagði hún.
Hún er klár í að spila á móti Þýskalandi en enn á eftir að taka endanlega ákvörðun.
„Við ætlum að meta það á æfingu á morgun. Ég treysti mér til þess að spila en við erum að reyna að vera skynsöm og vera þá 100 prósent á móti Serbíu frekar en 80 prósent á móti Þýskalandi. Við sjáum hvað setur,“ sagði hún.